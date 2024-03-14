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«Ваше время драгоценно»: Тейона Паррис отреагировала на хейт фильма «Капитан Марвел 2»

«Ваше время драгоценно»: Тейона Паррис отреагировала на хейт фильма «Капитан Марвел 2»
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На днях актриса Тейона Паррис дала интервью изданию People. Во время беседы с журналистом Паррис обсудила провал «Капитана Марвел 2». Актриса считает, что многие несправедливо низко оценили картину. Есть и те, кто хейтил фильм, даже не посмотрев его, подчеркнула Паррис.

По словам актрисы, людям следует попробовать оценить ленту честно, без опоры на мнение окружающих.

Я думаю, было много разговоров, но люди этого не видели. Так что это расстраивает, когда люди комментируют то, чего они на самом деле не испытывали. Если вам не понравятся первые 10-15 минут, это справедливо. Ваше время драгоценно. Но мы снимаем эти фильмы для того, чтобы они могли на мгновение помочь вам отвлечься от реального мира ради радости и фантастичности.

Наконец, актриса отметила, что люди на самом деле не устали от супергероев, они просто хотят качественных фильмов, поэтому их требования к кинокомиксам завышены.

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