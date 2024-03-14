Режиссёр «Чудо-женщины» Пэтти Дженкинс вернулась к работе над фильмом по «Звёздным войнам»

Пэтти Дженкинс, режиссёр «Чудо-женщины», посетила подкаст Talking Pictures. В ходе беседы она рассказала, что вернулась к работе над фильмом Star Wars: Rogue Squadron. Дженкинс выступит как сценаристом, так и постановщиком ленты.

По её словам, когда она отошла от работы над «Звёздными войнами», чтобы уделять всё время «Чудо-женщине 3», между ней и Lucasfilm была сделка. Сейчас Дженкинс стала свободна от ленты про Чудо-женщину, поэтому приступила к «Звёздным войнам».

Когда я ушла из «Звёздных войн», чтобы снимать «Чудо-женщину 3», я начала работать над этим, мы говорили так: «Ну, возможно, я вернусь в „Звёздные войны“ после „Чудо-женщины 3“, поэтому мы заключили сделку, чтобы это точно произошло. Теперь я должна сдать им черновик фильма.

Star Wars: Rogue Squadron должен рассказать про пилотов элитного отряда, которые прославились благодаря уничтожению двух Звёзд Смерти.