В Counter-Strike 2 добавили пропуск зрителя и прогнозы Pick'Em к мэйджору

Этой ночью Valve выпустила обновление в Counter-Strike 2, которое посвящено предстоящему чемпионату мира PGL Major Copenhagen 2024.

Турнир получил свой хаб в клиенте игры, где можно узнать детали ивента, приобрести тематические предметы и принять участие в прогнозах Pick'Em.

Фото: Valve

Ранее Pick'Em могли делать только владельцы пропуска зрителя — теперь же они доступны всем игрокам со статусом Prime. Однако для открытия заданий и получения наград пропуск всё же понадобится.

Цена стандартного пропуска составляет 925 рублей, а комплект с тремя сувенирными монетами обойдётся в 1680 рублей. За выполнение заданий и верные прогнозы монеты будут улучшаться.

Фото: Valve / ФКС России

При этом в обновление не вошли стикеры игроков и команд, участвующих в мэйджор-турнире. Вероятно, автографы ещё находятся на стадии подтверждения и будут добавлены в основной клиент этой ночью.

Ранее Valve ужесточила правила к подписям игроков для стикеров.