Игрокам в CS 2 запретили делать слишком красивые автографы для стикеров к мэйджору

Разработчики Counter-Strike 2 запретили участникам главного турнира по игре PGL Major Copenhagen 2024 делать красивые автографы для внутриигровых стикеров.

Киберспортсмены, которые прошли на чемпионат мира по CS 2, рассказывают, что Valve отклоняет их варианты, созданные совместно с топовыми дизайнерами.

Примеры отклонённых автографов Фото: CYBERSLOVO

Специалисты предполагают, что таким образом разработчики хотят уравнять участников. Дело в том, что обычные игроки будут покупать более красивые автографы — поэтому те, кто создают их сами, окажутся в невыгодном положении и не смогут заработать.

Ваш дизайн зависит от вас. Он может быть простым, забавным или включать некоторые личные детали. Но это не должно быть тщательно продуманное, сложное или витиеватое изображение.

Первый чемпионат мира по Counter-Strike 2 пройдёт во второй половине марте в Дании. На нём будет представлено рекордное количество россиян.