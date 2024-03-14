«Поиграйте в старые версии»: игроки уничтожают сборник Star Wars: Battlefront Collection

14 марта в Steam вышел Star Wars: Battlefront Classic Collection — сборник переизданий знаменитой дилогии шутеров по вселенной «Звёздных войн». Разработчики планировали осовременить культовые игры и возродить сетевую составляющую проектов.

По итогам первых отзывов игроков в Steam рейтинг сборника составляет всего лишь 21% — он находится в категории «В основном отрицательные». Больше всего жалоб от геймеров поступают на серверы, которые не справляются с нагрузками и не позволяют сыграть даже полный матч. Кроме того, игроки жалуются на внесённые изменения, из-за которых шутеры работают и выглядят хуже, чем оригинальные проекты.

Фото: Steam

Некоторые отзывы геймеров на Star Wars: Battlefront Classic Collection

Ощущение от меню и переходов между загрузками неоднозначные — всё выглядит максимально криво и неряшливо. Сервера работают через раз. Лучше поиграйте в старые версии и сэкономьте деньги, а тут однозначный возврат и разочарование.

Стоит ли её покупать потом, если допилят? Время покажет. А пока игра возвращается на полку магазина.

Непонятно для чего и для кого этот сборник. Это даже не ремастер. Я ожидал онлайн-зарубы. Так разработчики даже серверов не дали. Нет, в игре есть сервера, их аж целых три, но на них не зайдёшь.

20 лет назад в это играть было весело, сейчас невыносимо.

Индустрия и технологии шагнули далеко вперёд. Возврат средств.

В издательстве Aspyr пока не комментировали разгромные отзывы геймеров.