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Вышел первый трейлер фильма «Ворон» с Биллом Скарсгардом

Вышел первый трейлер фильма «Ворон» с Биллом Скарсгардом
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Кинокомпания Lionsgate представила дебютный трейлер ремейка фильма «Ворон» 1994 года с Биллом Скарсгардом. Премьера ленты состоится 7 июня, а до России картина доберётся 12-го числа.

Видео доступно на YouTube-канале Lionsgate. Права на видео принадлежат Lionsgate.

Ремейк культового фильма 1994 года расскажет о рок-музыканте Эрике Дрэйвене, который жертвует собой ради возлюбленной, но возвращается в наш мир ради возмездия. Новую версию картины уже раскритиковали авторы оригинала из-за внешнего вида главного героя, больше напоминающего злодея, с которым и должен сразиться.

Режиссёром ремейка «Ворона» выступил Руперт Сандерс («Призрак в доспехах»), а сценаристами — Зак Бэйлин и Уилл Шнайдер. Помимо Билла Скарсгарда («Джон Уик 4»), в фильме также снялась певица FKA twigs.

Постер

Фото: Lionsgate

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