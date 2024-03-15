Генри Кавилл сыграет в «Дэдпуле 3» одну из версий Росомахи — инсайдер

Несколько инсайдеров, включая CanWeGetToast, сообщили о том, что в «Дэдпуле 3» сыграет Генри Кавилл, известный по роли Супермена и Геральта из «Ведьмака». Ему якобы достанется роль альтернативной версии Росомахи.

Не стоит ожидать крупного появления. Скорее всего, это будет камео. И, опять же, важно понимать, что данные предоставил инсайдер, который мог и ошибиться.

Кстати, фанаты уже давно рисуют с Кавиллом фан-арты, где представляют его в роли Росомахи. Получается неплохо.

«Дэдпул 3» выйдет в прокат 26 июля 2024 года. Главные роли исполнят Райан Рейнольдс, сыгравший Дэдпула, и Хью Джекман, который вернётся к образу Росомахи. При этом каноничность фильма «Логан» никто не отменял. Режиссёром выступил Шон Леви.