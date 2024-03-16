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Драка со стражами — в первом отрывке мультсериала «Люди Икс ’97»

Драка со стражами — в первом отрывке мультсериала «Люди Икс ’97»
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На канале Rotten Tomatoes TV вышел первый отрывок из грядущего мультсериала «Люди Икс ’97». В нём показано, как команда супергероев противостоит восставшим стражам и побеждает их.

Видео доступно на YouTube-канале Rotten Tomatoes TV. Права на видео принадлежат Marvel Entertainment.

Сюжет свежего проекта не раскрывается, но известно, что история продолжится с того момента, где завершилась история оригинального шоу. Некоторые актёры озвучивания вернутся к исполнению ролей своих персонажей из мультсериала 1992 года.

Премьера новых «Людей Икс» состоится в стриминговом сервисе Disney+ уже через четыре дня — 20 марта. В первый сезон войдёт 10 эпизодов. В России данный онлайн-кинотеатр официально не работает.

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