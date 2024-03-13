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Marvel внезапно уволила шоураннера «Людей Икс ’97» прямо перед премьерой

Marvel внезапно уволила шоураннера «Людей Икс ’97» прямо перед премьерой
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По данным The Hollywood Reporter, Marvel уволила сценариста и продюсера Бо ДеМайо, который выступал шоураннером мультсериала «Люди Икс ’97». Это произошло внезапно, причины увольнения неизвестны.

Интересно, что его корпоративная почта была отключена, а аккаунт в соцсетях удалён. ДеМайо, постоянный участник Marvel, который ранее написал сценарий к сериалу «Лунный рыцарь», а также к ранним наброскам отложенного, но всё ещё готовящегося к выходу вампирского триллера «Блэйд», завершил работу над сценарием второго сезона «Людей Икс ’97». Он даже обсуждал с членами своей команды отдельные идеи для третьего сезона.

Премьера «Людей Икс ’97» состоится 20 марта. Шоу выступит продолжением мультсериала про команду мутантов 1992 года.

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