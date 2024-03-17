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Мэйджор PGL Major Copenhagen 2024 по CS 2 — расписание игр на 17 марта и прямая трансляция, где смотреть

Расписание первого дня чемпионата мира PGL Major Copenhagen 2024 по Counter-Strike 2
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Сегодня, 17 марта, в Копенгагене стартует главный турнир по Counter-Strike 2PGL Major Copenhagen 2024. Лучшие команды мира сразятся за призовой фонд в размере $ 1,25 млн и титул чемпиона мира.

В первый игровой день участники проведут по два матча в формате best-of-1 (одна карта). Чтобы пройти дальше, каждой из команд всего нужно набрать три победы — в то же время три поражения отправят коллектив домой.

Расписание игр PGL Major Copenhagen 2024 по CS 2 на 16 марта:

  • 15:00. Первый тур, Cloud9 (Россия) — ESTATIC (Дания);
  • 15:00. Первый тур, Eternal Fire (Турция) — The MongolZ (Монголия);
  • 16:00. Первый тур, ENCE (Польша) — Imperial Esports (Бразилия);
  • 16:00. Первый тур, Apeks (Европа) — paiN Gaming (Бразилия);
  • 17:00. Первый тур, Heroic (Дания) — Lynn Vision (Китай);
  • 17:00. Первый тур, GamerLegion (Европа) — Amkal Esports (Россия);
  • 18:00. Первый тур, SAW (Португалия) — KOI (Испания);
  • 18:00. Первый тур, FURIA Esports (Бразилия) — Legacy (Бразилия);
  • 20:00. Второй тур, два матча;
  • 21:00. Второй тур, два матча;
  • 22:00. Второй тур, два матча;
  • 23:00. Второй тур, два матча.

Трансляция PGL Major Copenhagen 2024 на русском языке

Прямой эфир с мэйджора на русском можно бесплатно посмотреть на Twitch-канале или в плеере ниже. Сегодня проходят по два матча параллельно — второй стрим доступен по этой ссылке.

Напомним, ещё две российские команды, Virtus.pro и Team Spirit, получили прямой инвайт во второй этап и начнут свои выступления в четверг, 21 марта.

Это первый мэйджор в истории Counter-Strike 2 после того, как CS:GO была заменена на новую версию. Призовой фонд турнира в Дании составляет $ 1,25 млн.

Остальные детали турнира
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