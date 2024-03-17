Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Актриса из «Гарри Поттера» отказала Marvel сняться в сериале «Агата: Дневники Даркхолда»

На этой неделе актриса Мириам Маргулис, которая исполнила роль профессора травологии Помоны Стебель в «Гарри Поттере», дала интервью журналистам. В ходе разговора звезда рассказала, что Marvel предлагала ей роль в сериале «Агата: Дневники Даркхолда», однако она отказалась.

Мне не нравится Америка, поэтому я не хотела оставаться в Джорджии четыре месяца подряд… Из-за этого я просто сказала: «Ну, я хочу миллион фунтов», а они сказали: «Вы можете получить полмиллиона». Ну и я ответила: «Нет, тогда я не хочу».

Шоу напрямую связано с основными фильмами франшизы и выступает спин-оффом «Ванды/Вижн» (2021). Сериал расскажет о могущественной ведьме Агате Харкнесс. Детали сюжета ещё неизвестны.

Также в актёрский состав вошли Кэтрин Хан, Дебра Джо Рапп, Сашир Замата, Джо Лок и другие. Шоураннером проекта выступила Жаклин Шеффер.

Премьера сериала «Агата: Дневники Даркхолда» от Marvel состоится на Хэллоуин 2024 года.