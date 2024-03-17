Steam поставил новый рекорд — онлайн превысил 36 млн человек одновременно

17 марта цифровой магазин Steam поставил очередной рекорд по пиковому онлайну пользователей — в сервисе одновременно находилось 36,3 млн человек. Такой результат позволил установить абсолютный рекорд за всю историю платформы.

Предыдущий рекорд Steam поставил в начале месяца и составлял 34,2 млн человек.

Фото: SteamDB

Из всех 36,3 млн человек в играх находилось около 11,5 млн геймеров. Что касается остальных пользователей площадки, то у них программа запуска была запущена на фоне.

Что касается самых популярных игр на площадке в этот день, то первое место традиционно занимает Counter-Strike 2 — более 1,44 млн игроков. На втором месте расположилась Dota 2 (725 тысяч человек), а замыкает тройку PUBG: Battlegrounds — 706 тысяч пользователей.