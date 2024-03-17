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Сборы «Дюны 2» в мировом прокате превысили $ 400 млн

Сборы «Дюны 2» в мировом прокате превысили $ 400 млн
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16 марта сборы фильма «Дюна 2» в мировом прокате превысили $ 400 млн — для достижения такого результата ленте понадобилось чуть больше двух недель. Причём от общей суммы на домашний прокат пришлось около $ 200 млн.

Напомним, бюджет ленты составил приблизительно $ 290 млн. Аналитики считают, что граница окупаемости для картины составляет примерно $ 500 млн.

Сюжет второй «Дюны» посвящён Полу Атрейдесу и его становлению среди местных жителей планеты Арракис. Немалая часть хронометража отведена персонажу Чани, которую играет Зендея. Сценарий основан на второй половине научно-фантастического романа Фрэнка Герберта «Дюна», вышедшего в 1965 году.

Лента не добралась до России, однако её показывают в стране неофициально: с помощью предсеансового обслуживания перед короткометражными картинами.

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