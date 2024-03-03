«Дюна 2» уже один из лучших фильмов за всю историю. Такое кино не пропускают

Первая «Дюна» — великий фильм: невероятно красивый, идеально сыгранный и, как принято у Вильнёва, неторопливо-созерцательный. Кого-то последний факт влюбил в сагу об Атрейдесах, кого-то — всерьёз огорчил. На каждом сеансе находились засыпающие люди, которые жаждали экшена, а получали очередной кадр с живописной пустыней.

Если вы из тех зрителей, что заскучали на первой «Дюне», то смотреть вторую нет смысла. Но если прошлая часть понравилась, то эта вообще сведёт с ума. Режиссёр приумножил все достоинства блокбастера и выдал один из лучших фильмов всех времён.

«Дюна: Часть вторая»: где смотреть?

Фильм уже неофициально показывают в российских кинотеатрах. Выход в онлайне вряд ли состоится раньше мая.

Видео доступно на YouTube-канале iVideos. Права на видео принадлежат WB.

Экранизацию лучше снять невозможно

«Дюна» — настолько эпический и многогранный роман, что о него спотыкались даже великие режиссёры вроде Дэвида Линча. Они очень старались, но никак не могли упаковать историю в киноформат, передать масштаб событий, внятно показать переживания человека, увидевшего все варианты будущего одновременно.

Разделение первого романа на два трёхчасовых фильма — пожалуй, лучшее решение Дени Вильнёва и команды. Так авторы фильма сумели внятно рассказать об устройстве Империи, познакомить с персонажами, раскрыть взаимоотношения фракций и, главное, погрузить в атмосферу Арракиса. Это умиротворённое место, где монотонная подготовка к войне занимает годы, а период с первого и до финального выстрела пролетает за мгновение.

Из Шаламе вышел идеальный Пол Атрейдес Фото: WB

Первая часть по сути была завязкой, и основной эпик оставили именно на продолжение. Вот только Вильнёв верен себе: в этот раз он показал чуть больше экшена, но сердцем фильма оставил созерцательность. Герои по-прежнему подолгу ходят по пустыне, делятся переживаниями и погружаются в путаные видения.

В исполнении Вильнёва подобная неторопливость гипнотизирует. Что бы ни происходило в кадре — будь то обучение пустынному шагу или политические игры — взгляд не оторвать. Оператор всегда берёт лучшие ракурсы, цветокоррекция идеальна, а актёры вкладывают весь талант в каждое слово, в каждое движение мускула на лицах.

Всю эту медитативность режиссёр идеально сочетает с вау-моментами. Безмятежность пустыни будет нарушена пришествием гигантского червя, умиротворённый быт фрименов — гладиаторской схваткой на планете Харконненов, небрежная победа над вражеской армией — одной из самых напряжённых дуэлей в истории кино. Подобные переходы столь внезапны, что зритель постоянно находится в волнении. Это особенно заметно на примере психопата Фейд-Рауты, который сохраняет полнейшее спокойствие, а секунду спустя режет кому-нибудь горло.

Стилгар и армия фрименов Фото: WB

Запредельное качество визуала и постановки только усиливает гипнотический эффект. Если в кадре что-то взрывается, то обязательно громко и сочно. Если по Арракису проносится Шаи-Хулуд, то выглядит он на весь бюджет в $ 190 млн. Если герои дерутся на клинках, то в каждый удар вкладывают всю свою боль, весь внутренний надрыв. Неудивительно, что в финале хочется вскочить с кресла и долго аплодировать.

Так хорошо Шаламе и Батлер ещё не играли

В «Дюне: Часть вторая» великий каст. Даже на второстепенных ролях здесь выдающиеся актёры уровня Ани Тейлор-Джой, Леа Сейду и Флоренс Пью. Эти имена делают ожидания заоблачными, но во время просмотра всё равно удивляешься. Эти звёзды хоть раз играли настолько хорошо? Не думаю.

Взять хотя бы Ребекку Фергюсон из «Укрытия», «Снеговика» и франшизы «Миссия невыполнима». Это харизматичная и запоминающаяся актриса, но в «Дюне» она творит нечто невероятное. Её одновременно любишь и ненавидишь, желаешь успеха и проклинаешь. Всё благодаря сложному образу, неоднозначной цели и многозначительности, которую девушка вкладывает в каждое действие.

Лучшая роль Ребекки Фергюсон Фото: WB

Чего уж говорить о главных звёздах вроде Тимоти Шаламе. В начале фильма его герой — потерянный мальчик, жаждущий мести. В конце — мессия, который боится великой силы, но ничего не может с ней поделать. В итоге Шаламе будто играет разных людей и подчёркивает изменения взглядом, мимикой, жестикуляцией. Отдельно выделю гениальный монолог ближе к финалу: там актёр выдаёт настолько мощную речь, что его хочется закидать «Оскарами».

Остин Батлер, который играет психопата Фейд-Рауту, ничем не уступает. Достаточно всего раз взглянуть на него, как становится ясно: этот человек жесток, опасен и совершенно безумен. Взять хотя бы выражение лица, когда на его глазах гибнут люди — в нём читается восторг, возбуждение, высшее блаженство. И как же прекрасно, что именно столкновение Пола и Фейд-Рауты решает исход войны.

Выдающаяся дуэль Фото: WB

«Дюна: Часть вторая»: стоит ли смотреть?

Если вам близок стиль Вильнёва, немедленно бегите в кинотеатр и получите один из главных фильмов в своей жизни. Это красивая, захватывающая и во всех смыслах гениальная экранизация.

Оценка «Дюна: Часть вторая» — 10 из 10

Понравилось

Выдающийся визуал

Актёрскую игру не описать словами

Эпический сюжет

Грандиозная музыка.

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