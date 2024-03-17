Общие сборы «Дюны 2» превысили результаты первой части за три недели проката

По итогам третьего уикенда сборы фильма «Дюна 2» в США превысили отметку в $ 205 млн. За пределами домашнего региона лента заработала ещё $ 289 млн, достигнув общего показателя в $ 494 млн.

Таким образом, продолжение фантастического эпоса Дени Вильнёва уже обошло оригинал — первая часть в 2021 году остановилась на отметке в $ 433 млн. В ближайшее время фильм преодолеет границу окупаемости в $ 500 млн и укрепит раннее лидерство в списке самых кассовых фильмов 2024 года.

Стоит отметить, что оригинальная «Дюна» вышла одновременно в кинотеатрах и в стриминговом сервисе HBO Max, что серьёзно повлияло на показатели картины в США. Учитывая позитивные отзывы и отличную выдержку по итогам трёх недель, у «Дюны 2» есть шансы преодолеть рубеж в $ 1 млрд сборов.