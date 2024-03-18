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Состоялась премьера фильма «Горбачёва» о жизни первой леди СССР

Состоялась премьера фильма «Горбачёва» о жизни первой леди СССР
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18 марта в России вышел документальный фильм «Горбачёва», рассказывающий о супруге первого и единственного президента СССР Михаила Горбачёва. Картину уже можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Premier — её длительность составляет 1 час 15 минут.

Документальный фильм подробно рассказывает о Раисе Максимовне Горбачёвой, охватывая все этапы её жизни – от сельской девочки до первой леди государства. В фильм вошли фрагменты редких интервью, кадры официальной хроники, уникальные архивные фотографии, а также интервью Михаила Горбачёва и сцены художественной реконструкции эпохи.

Интересно, что дневники Раисы Максимовны с суждениями о важнейших исторических событиях были озвучены её голосом с помощью нейросетей. Режиссёром ленты выступил Родион Чепель («Бог из машины»).

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