Состоялась премьера фильма «Горбачёва» о жизни первой леди СССР

18 марта в России вышел документальный фильм «Горбачёва», рассказывающий о супруге первого и единственного президента СССР Михаила Горбачёва. Картину уже можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Premier — её длительность составляет 1 час 15 минут.

Документальный фильм подробно рассказывает о Раисе Максимовне Горбачёвой, охватывая все этапы её жизни – от сельской девочки до первой леди государства. В фильм вошли фрагменты редких интервью, кадры официальной хроники, уникальные архивные фотографии, а также интервью Михаила Горбачёва и сцены художественной реконструкции эпохи.

Интересно, что дневники Раисы Максимовны с суждениями о важнейших исторических событиях были озвучены её голосом с помощью нейросетей. Режиссёром ленты выступил Родион Чепель («Бог из машины»).