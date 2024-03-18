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В России выйдет лента о создании фильма «Андрей Рублёв» с уникальными кадрами

В России выйдет лента о создании фильма «Андрей Рублёв» с уникальными кадрами
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Кинокомпания Reflexion Films анонсировала документальный фильм «Андрей Рублёв. Воспоминания о фильме». Он расскажет о создании знаменитой ленты российского режиссёра Андрея Тарковского — премьера в кинотеатрах страны состоится 4 апреля.

Видео доступно на YouTube-канале Reflexion Films. Права на видео принадлежат Reflexion Films.

Документальная картина разберёт в том числе глубокий философский и художественный смысл фильма, фигуру самого Андрея Рублёва и её влияние на режиссёра. При создании ленты использовалась хроника и фотографии из архива Музея кино, материалы из личного архива Андрея Тарковского, а также уникальные фрагменты из режиссёрской версии «Андрея Рублёва», которые зрители увидят впервые.

«Андрей Рублёв» — один из самых высокооценённых фильмов в карьере знаменитого российского режиссёра. Лента вышла в 1966 году и рассказывает о жизни иконописца Андрея Рублёва, жившего в XV веке.

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