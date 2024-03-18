Расписание второго дня чемпионата мира PGL Major Copenhagen 2024 по Counter-Strike 2

Сегодня, 18 марта, в столице Дании продолжится первый этап главного турнира по Counter-Strike 2 — PGL Major Copenhagen 2024.

В рамках игрового дня определятся две команды, которые пройдут в следующий этап без поражений, а также первые коллективы, которые покинут турнир.

Расписание игр PGL Major Copenhagen 2024 по CS 2 на 18 марта:

15:00. Сетка «1–1», Imperial Esports (Бразилия) — Apeks (Европа);

15:00. Сетка «1–1», paiN Gaming (Бразилия) — ENCE (Польша);

16:00. Сетка «1–1», GamerLegion (Европа) — Legacy (Бразилия);

16:00. Сетка «1–1», ESTATIC (Дания) — Lynn Vision (Китай);

17:00. Сетка «2–0» (матч за выход во второй этап), Heroic (Дания) — Eternal Fire (Турция);

17:00. Сетка «0–2» (на вылет с турнира), The MongolZ (Монголия) — Amkal Esports (Россия) ;

; 20:00. Сетка «2–0» (за выход), Cloud9 (Россия) — SAW (Португалия);

— SAW (Португалия); 20:00. Сетка «0–2» (на вылет), KOI (Испания) — FURIA (Бразилия).

Первые четыре матча пройдут в формате best-of-1 (одна карта), серии за выход и на вылет — best-of-3 (до двух выигранных карт).

Трансляция PGL Major Copenhagen 2024 на русском языке

Прямой эфир с мэйджора на русском можно бесплатно посмотреть на Twitch-канале или в плеере ниже. Сегодня проходят по два матча параллельно — второй стрим доступен по этой ссылке.

PGL Major Copenhagen 2024 — первый мэйджор в истории Counter-Strike 2 после того, как CS:GO была заменена на новую версию. Призовой фонд турнира в Дании составляет $ 1,25 млн.