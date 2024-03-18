Расписание второго дня чемпионата мира PGL Major Copenhagen 2024 по Counter-Strike 2

Сегодня, 18 марта, в столице Дании продолжится первый этап главного турнира по Counter-Strike 2 — PGL Major Copenhagen 2024.
В рамках игрового дня определятся две команды, которые пройдут в следующий этап без поражений, а также первые коллективы, которые покинут турнир.
Расписание игр PGL Major Copenhagen 2024 по CS 2 на 18 марта:
- 15:00. Сетка «1–1», Imperial Esports (Бразилия) — Apeks (Европа);
- 15:00. Сетка «1–1», paiN Gaming (Бразилия) — ENCE (Польша);
- 16:00. Сетка «1–1», GamerLegion (Европа) — Legacy (Бразилия);
- 16:00. Сетка «1–1», ESTATIC (Дания) — Lynn Vision (Китай);
- 17:00. Сетка «2–0» (матч за выход во второй этап), Heroic (Дания) — Eternal Fire (Турция);
- 17:00. Сетка «0–2» (на вылет с турнира), The MongolZ (Монголия) — Amkal Esports (Россия);
- 20:00. Сетка «2–0» (за выход), Cloud9 (Россия) — SAW (Португалия);
- 20:00. Сетка «0–2» (на вылет), KOI (Испания) — FURIA (Бразилия).
Первые четыре матча пройдут в формате best-of-1 (одна карта), серии за выход и на вылет — best-of-3 (до двух выигранных карт).
Трансляция PGL Major Copenhagen 2024 на русском языке
Прямой эфир с мэйджора на русском можно бесплатно посмотреть на Twitch-канале или в плеере ниже. Сегодня проходят по два матча параллельно — второй стрим доступен по этой ссылке.
PGL Major Copenhagen 2024 — первый мэйджор в истории Counter-Strike 2 после того, как CS:GO была заменена на новую версию. Призовой фонд турнира в Дании составляет $ 1,25 млн.