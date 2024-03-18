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В iPhone могут появиться нейросети Google Gemini и ChatGPT от OpenAI

В iPhone могут появиться нейросети Google Gemini и ChatGPT от OpenAI
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Издание Bloomberg сообщило, что Apple и Google ведут «активные переговоры» о лицензировании Google Gemini для встраивания в iPhone. Если сделка состоится, то, вероятно, будущие iPhone выйдут с поддержкой нейросети. Также сообщается, что Apple не исключает появления ChatGPT от OpenAI.

Встроенный ИИ могут внедрить в iPhone с выпуском iOS 18, релиз которого должен состояться в этом году, в то время как облачные функции искусственного интеллекта, включая генерацию текста и изображений, могут появиться благодаря партнёрству с Google.

В Bloomberg также отметили, что разговоры о внедрении нейросетей в iOS ходят не первый месяц. Похоже, совсем скоро пользователей действительно ждёт внедрения ИИ в iPhone и, вероятно, в другую продукцию Apple.

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