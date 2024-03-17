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В России стартовали продажи умных часов Honor Watch 4 c AMOLED-экраном

В России стартовали продажи умных часов Honor Watch 4 c AMOLED-экраном
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Пару дней назад в России стартовали продажи умных часов Honor Watch 4. Стоимость устройства у ритейлеров составила около 15-16 тысяч рублей. Девайс доступен для покупки в двух раскрасках: чёрной и золотой.

Фото: Honor

Honor Watch 4 предложит покупателям 1,75-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 60 Гц и функцией Always-On Display — постоянное отображение циферблата. Также часы оснащены аккумулятором ёмкостью 451 мА/ч и защитой от воды по стандарту 5 АТМ (можно плавать в воде без ныряний).

Ко всему прочему, новинка отслеживает пульс, уровень кислорода в крови, качество сна, менструальные циклы, уровень стресса, количество шагов и другие показатели здоровья своего владельца. Ещё благодаря поддержке Bluetooth человек может совершать и принимать звонки без использования смартфона.

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