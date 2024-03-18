Фильм «Вызов» стартовал в Китае с $ 310 тыс. — это куда меньше «Движения вверх» и «Т-34»

15 марта в Китае состоялась премьера российского фильма «Вызов» с Юлией Пересильд. По итогам первых выходных лента заработала в местном прокате $ 310 тыс. Это значительно меньше дебютных сборов в стране спортивной драмы «Движение вверх» ($ 3,16 млн) в 2019 году и «Т-34» ($ 1,3 млн) в 2020-м.

При этом стоит отметить, что число сеансов «Вызова» в Китае оказалось куда меньше, чем у вышеуказанных картин. Если у «Т-34» было около 68 тыс. показов в первые выходные, то у космической драмы их оказалось примерно 25 тыс. Ранее генеральный директор китайского дистрибьютора «Армита» Ду Лян спрогнозировал, что сборы «Вызова» в Китае могут составить до $ 10 млн. Показы в стране продлятся два месяца.

«Вызов» — первый художественный фильм, снятый в космосе. Картина режиссёра Клима Шипенко вышла в российский прокат в апреле 2023 года и собрала в кинотеатрах 2,072 млрд рублей, вытеснив из первой десятки мультфильм «Зверополис».