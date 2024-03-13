Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В Китае состоялась премьера российского фильма «Вызов» — ленте предрекают сборы в $ 10 млн

В Китае состоялась премьера российского фильма «Вызов» — ленте предрекают сборы в $ 10 млн
Аудио-версия:
Комментарии

12 марта в Китае состоялась премьера российского фильма «Вызов» с Юлией Пересильд. Для показа ленты был выбран кинотеатр музея истории Коммунистической партии Китая. Уже 15-го числа лента доберётся и до остальных киносетей страны.

Генеральный директор китайского дистрибьютора «Армита» Ду Лян рассказал, что показы российской ленты продлятся около двух месяцев. В интервью изданию ТАСС он спрогнозировал, что выручка ленты за первый месяц может составить около $ 7 млн. За весь прокат картина может заработать до $ 10 млн.

«Вызов» — первый художественный фильм, снятый в космосе. Картина режиссёра Клима Шипенко вышла в российский прокат в апреле 2023 года и собрала в кинотеатрах 2,072 млрд рублей, вытеснив из первой десятки мультфильм «Зверополис».

Материалы по теме
«Вызов» вошёл в топ-10 самых кассовых фильмов проката России
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android