В Китае состоялась премьера российского фильма «Вызов» — ленте предрекают сборы в $ 10 млн

12 марта в Китае состоялась премьера российского фильма «Вызов» с Юлией Пересильд. Для показа ленты был выбран кинотеатр музея истории Коммунистической партии Китая. Уже 15-го числа лента доберётся и до остальных киносетей страны.

Генеральный директор китайского дистрибьютора «Армита» Ду Лян рассказал, что показы российской ленты продлятся около двух месяцев. В интервью изданию ТАСС он спрогнозировал, что выручка ленты за первый месяц может составить около $ 7 млн. За весь прокат картина может заработать до $ 10 млн.

«Вызов» — первый художественный фильм, снятый в космосе. Картина режиссёра Клима Шипенко вышла в российский прокат в апреле 2023 года и собрала в кинотеатрах 2,072 млрд рублей, вытеснив из первой десятки мультфильм «Зверополис».