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Смартфон Samsung Galaxy S25 получит новый дизайн с увеличенным дисплеем — инсайдер

Смартфон Samsung Galaxy S25 получит новый дизайн с увеличенным дисплеем — инсайдер
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Совсем недавно состоялся выпуск смартфона Samsung Galaxy S24 — нового флагмана южнокорейской компании. По данным инсайдера под ником Yeux1122, в корпорации уже начали работу над Galaxy S25, который претерпит серьёзные изменения по сравнению с прошлыми линейками.

Так, у новой версии флагмана якобы изменится дизайн, а размер дисплея базового S25 вырастет с 6,2 до 6,36 дюйма. Аналогичный по параметрам экран сейчас используется в Xiaomi 14 — в китайской компании преподносят модель как относительно компактный смартфон в современном мире.

Презентация Galaxy S25 должна состояться не раньше января 2025 года, поэтому в Samsung пока обдумывают различные нововведения гаджетов. Из других слухов — гаджет также получит мощный процессор Snapdragon 8 Gen 4, а одной из главных особенностей грядущего устройства станет автономность.

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