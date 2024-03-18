Комедийный сериал «Казачок» Сергея Светлакова выйдет 1 апреля — трейлер

Авторы отечественного комедийного сериала «Казачок» представили трейлер шоу. Премьера состоится на телеканале ТНТ и в онлайн-кинотеатре PREMIER в понедельник, 1 апреля.

«Казачок» станет первым проектом Сергея Светлакова в роли продюсера после его возвращения на ТНТ. Сериал расскажет о школьнике, который отправился на каникулы к бабушке, но случайно провалился в колодец и оказался в казачьей станице XVII века.

Видео доступно на YouTube-канале ТНТ. Права на видео принадлежат ТНТ.

Главную роль сыграет Алексей Лукин («Ивановы-Ивановы», «Контакт», «Лёд»). В съёмках также приняли участие Алексей Кравченко («Бригада», «Сердце Пармы»), Николай Шрайбер («Триггер», «Вампиры средней полосы»), Георгий Дронов («Воронины»), Владимир Епифанцев и многие другие.