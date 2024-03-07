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Вышел дебютный трейлер фильма «Майор Гром: Игра»

Вышел дебютный трейлер фильма «Майор Гром: Игра»
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Кинокомпания Bubble Studios представила трейлер фильма «Майор Гром: Игра». В ролике показали основную сюжетную завязку и подтвердили дату премьеры — 23 мая 2024 года. Сперва фильм выйдет в кинотеатрах, после чего появится в российских цифровых сервисах.

Видео доступно на YouTube-канале «Кинопоиск Премьеры». Права на видео принадлежат «Кинопоиску»/Bubble.

События фильма «Майор Гром: Игра» развернутся через год после финала первой части, а важным аспектом сюжетной линии станет неожиданная популярность Игоря Грома, свалившаяся на него после победы над Чумным Доктором. Также в фильме появится новый суперзлодей по прозвищу Призрак, которого сыграл комик Евгений Чебатков.

Режиссёром картины выступит Олег Трофим, снявший первый фильм и «Гром: Трудное детство».

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