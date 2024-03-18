Nintendo начала активно блокировать инструменты для взлома игр на Switch — СМИ

Японская компания Nintendo всерьёз взялась за инструменты взлома консоли Switch. Об этом сообщает портал TorrentFreak со ссылкой на множественные DMCA-жалобы со стороны корпорации.

Только с начала марта Nintendo подала около нескольких десятков запросов на удаление файлов, позволяющих обходить защиту консоли. Компания обращает повышенное внимание в том числе на инструмент Lockpick, позволяющий извлечь ключи шифрования и применять их для запуска взломанных игр. Кроме того, в Nintendo также присматриваются к утилите SigPatch, предназначенной для обхода защиты для установленных игр.

Ранее Nintendo также добилась полного закрытия разработки Yuzu — популярного эмулятора Switch. Создатели знаменитой утилиты согласились со всеми условиями японской корпорации и выплатили $ 2,4 млн в качестве компенсации ущерба.