Белорусские чипы и комплектующие хотят приравнять к российским — Минпромторг

Министерство промышленности и торговли России (Минпромторг) предлагает приравнять произведённые в Беларуси чипы, платы и другие детали к отечественной продукции. Об этом сообщают «Водомости» со ссылкой на документ ведомства.

Если поправки к текущему закону будут приняты, то уже 1 июля белорусские комплектующие, включая узлы, агрегаты и детали, материалы и сырьё, будут иметь такой же статус, как и произведённые в России.

Для этого, впрочем, придётся выполнить определённые требования. Согласно проекту, российской может считаться продукция, при производстве которой минимум 20% производственных и технологических операций проводились в России.

Ранее компания «Горизонт» из Беларуси представила новую линейку ЖК-телевизоров и мини-компьютеров.