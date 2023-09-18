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В Беларуси представили новые мониторы и мини-компьютер от компании «Горизонт»

В Беларуси представили новые мониторы и мини-компьютер от компании «Горизонт»
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Белорусская компания-производитель электроники «Горизонт» представила на выставке в Минске новые модели ЖК-телевизоров и мониторов, которые поступят в продажу в ближайшее время.

Кроме того, «Горизонт» показал свою версию мини-компьютера. По словам представителей компании, такой ПК можно будет прикрепить сзади к монитору или телевизору либо же поставить отдельно.

К мини-ПК будет подключаться не только дисплей, но также беспроводные клавиатура и мышь. При желании можно будет подключить и телевизор.

В начале года «Горизонт» представил прозрачный телевизор с OLED-экраном. В компании назвали разработку «технологией послезавтрашнего дня» и рассказали, что использовать такое устройство можно в автомобилях в качестве перегородки между водителем и пассажиром.

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