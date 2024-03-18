Авторы российского ММО-шутера Pioner показали новые детали игры

Разработчики отечественной онлайн-игры в жанре шутера Pioner раскрыли новые подробности о проекте. Студия GFA Games обратила внимание на важность аванпостов в игре.

По лору игры остров, где происходит действие Pioner, уже исследовали ранее. Сейчас от мобильных постов с ресурсами осталось немногое — но игроки смогут использовать их как свою локальную базу.

Специальные точки на карте можно будет улучшать, превращая их в торговые или ресурсные объекты. Прокачка позволит эффективнее управлять торговыми караванами, а при желании на восстановленном аванпосте можно будет хранить лут и улучшать оружие на верстаке.

Фото: CFA Games

Релиз Pioner намечен на 2024 год, игра выйдет на ПК и консолях последнего поколения. Ожидается, что мир Pioner будет разделён на две части — одна для соло-режима с сюжетной кампанией, а другая – с упором на MMO-активности в онлайн-формате.