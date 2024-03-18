Открыт набор на третий бета-тест Zenless Zone Zero — RPG-слэшера от авторов Genshin Impact

Студия HoYoverse, известная по разработке Genshin Impact и серии Honkai, объявила старт записи на третий бета-тест своей новой игры Zenless Zone Zero.

Зарегистрироваться и опробовать предрелизную версию игры можно на официальном сайте ZZZ. В тестеры будут набирать пользователей трёх платформ — ПК, Android и iOS.

Напомним, первый бета-тест слэшера состоялся в 2022 году, второй — в конце 2023 года. Обычно третий бета-тест становится последним для игр HoYoverse — это означает, что можно надеяться на полноценный релиз уже этим летом.

Zenless Zone Zero не будет сюжетно связана с другими играми студии и расскажет новую историю про город будущего, где есть проход в параллельный мир с монстрами и важными ресурсами. Ранее «Чемпионат» рассказывал о впечатлениях от игры в рамках второго бета-теста.