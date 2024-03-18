Блогер Даша Дошик может стать следующим гостем шоу «Что было дальше?»

Популярный TikTok-блогер Дарья Перова, известная как Даша Дошик, намекнула на своё участие в юмористической программе «Что было дальше?».

Девушка опубликовала в соцсетях фото с ведущими шоу Эмиром Кашоковым и Ильёй Макаровым, подписав снимок «Ой, а где это я?».

Даша Дошик имеет более 22 млн подписчиков в TikTok. В ноябре она стала известна благодаря резонансному конфликту с подписчиками — Перова заявила, что деньги для неё важнее, чем аудитория. Позже Дошик извинилась перед зрителями, однако тогда некоторые посчитали её реакцию недостаточно искренней.

Последний на текущий момент выпуск «Что было дальше?» вышел 31 декабря — гостями стали Виктория Боня, Сергей Орлов, Виктор Логинов и стример Бустер.