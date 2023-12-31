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Вышел новогодний выпуск шоу «Что было дальше?» со стримером Бустером и Викторией Боней

Вышел новогодний выпуск шоу «Что было дальше?» со стримером Бустером и Викторией Боней
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Авторы популярнейшей юмористической передачи «Что было дальше?» выпустили уже третий выпуск шоу. Новогодний эпизод уже доступен для просмотра во «ВКонтакте» — его длительность составляет целых 3 часа 20 минут.

Посмотреть новый выпуск можно в официальном сообществе «ЧБД» в VK.

Основной состав участников не изменится — новый «ЧБД» ведут Нурлан Сабуров, Алексей Щербаков, Тамби Масаев, Илья Макаров и Эмир Кашоков. В этот раз среди гостей появились стример Бустер, телеведущая Виктория Боня, стендап-комик Сергей Орлов и звезда сериала «Счастливы вместе» Виктор Логинов.

Это будет первый выпуск с октября 2023 года, когда юмористы выпустили программу с участием рэпера Гуфа и актёра Стаса Ярушина («Универ», «СашаТаня»). Предыдущий выпуск собрал более 67 млн просмотров.

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