Блогер MrBeast снимет для Amazon самое масштабное ТВ-шоу: 1000 участников и приз $ 5 млн

Популярный блогер Джимми MrBeast Дональдсон официально заключил соглашение с Amazon и снимет для компании реалити-шоу — ожидается, что конкурс станет самым масштабным в истории телевидения.

Проект получит название Beast Games и будет напоминать ролики, которые выходят на YouTube-канале блогера. Всего в шоу примет участие тысяча человек, а призовой фонд составит $ 5 млн (более 460 млн рублей).

По данным источников, Amazon перебил предложение другого крупного инвестора. В свою очередь, Дональдсон договорился о сохранении творческого контроля над своим проектом.

Впервые информация о совместном проекте MrBeast и Amazon появилась в конце января. Тогда источники сообщали, что бюджет проекта составит $ 100 млн.