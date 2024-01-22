Блогер MrBeast готовит сериал для Amazon с бюджетом в $ 100 млн — СМИ

По данным издания Puck News, самый популярный блогер в мире MrBeast близок к заключению соглашения с Amazon по созданию совместного шоу. Его бюджет оценивается в $ 100 млн, а дебютный эпизод сериала сперва выйдет на YouTube-канале автора, после чего появится в онлайн-кинотеатре Prime Video.

Пока неясно, будет это некое реалити-шоу в духе роликов MrBeast или полноценный сериал со сценарием, актёрами и ресурсами Amazon. Всеми подробностями блогер наверняка поделится позже, когда заключит сделку с медиагигантом.

У MrBeast уже есть опыт по созданию шоу — ранее блогер воссоздал все декорации из знаменитого сериала «Игра в кальмара» в получасовом ролике. За два года видео собрало более 560 млн просмотров.