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Авторы хоррора «Винни-Пух» представили мультивселенную с Пиноккио и Питером Пэном

Авторы хоррора «Винни-Пух» представили мультивселенную с Пиноккио и Питером Пэном
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Создатели малобюджетного хоррора «Винни-Пух: Кровь и мёд» представили кроссовер с другими известными персонажами Disney.

Помимо Винни, в проекте появятся многие знакомые герои: Пиноккио, Питер Пэн, Спящая Красавица, Бэмби, Безумный Шляпник и другие. Релиз намечен на 2025 год, а пока нам представили постер мультивселенной.

Сейчас создатели ужастика готовятся к премьере сиквела — «Винни-Пух: Кровь и мёд 2» начнут показывать в кино с 26 марта. Напомним, режиссёр Рис Фрейк-Уотерфилд смог выпустить такую неожиданную адаптацию из-за того, что авторскими правами на Винни-Пуха больше никто не владеет.

Ранее постановщик также хотел снять хоррор по «Черепашкам-ниндзя», но не смог реализовать проект как раз из-за авторских прав.

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