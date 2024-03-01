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Премьера хоррора «Винни-Пух: Кровь и мёд 2» состоится 26 марта

Премьера хоррора «Винни-Пух: Кровь и мёд 2» состоится 26 марта
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Журналисты издания Screen Rant сообщили, что премьера хоррора «Винни-Пух: Кровь и мёд 2» в США состоится 26 марта. Причём картины будут показывать в течение ограниченного времени — до 28 марта.

«Винни-Пух: Кровь и мёд 2» расскажет о новых приключениях Винни-Пуха, Пятачка, Совы и Тигры, которые отправляются в город Эшдаун, на родину Кристофера Робина. Знаменитые персонажи оставляют за собой кровавый след из множества убийств, а их главная цель — месть бывшему хозяину медвежонка.

Оригинальный «Винни-Пух: Кровь и мёд» получил отрицательные оценки, однако стал кассовым хитом. При бюджете в $ 100 тыс. лента заработала почти $ 5 млн в прокате.

Дата выхода ленты «Винни-Пух: Кровь и мёд 2» в России пока не раскрывается.

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