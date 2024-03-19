Расписание третьего дня чемпионата мира PGL Major Copenhagen 2024 по Counter-Strike 2

В столице Дании продолжается главный турнир по киберспортивному шутеру Counter-Strike 2. Сегодня в рамках PGL Major Copenhagen 2024 будет сыграно шесть встреч в формате best-of-3 (до двух выигранных карт).

Команды со статистикой 2–1 после трёх туров будут играть на выход во второй этап чемпионата, а коллективы со счётом 1–2 — на вылет с мирового первенства.

Расписание игр PGL Major Copenhagen 2024 по CS 2 на вторник, 19 марта:

15:00. Сетка «2—1», Eternal Fire (Турция) — GamerLegion (Европа);

15:00. Сетка «1—2», Lynn Vision (Китай) — The MongolZ (Монголия);

18:00. Сетка «2—1», SAW (Португалия) — paiN Gaming (Бразилия);

18:00. Сетка «1—2», Legacy (Бразилия) — Apeks (Европа);

21:00. Сетка «2—1», ESTATIC (Дания) — Imperial Esports (Бразилия);

21:00. Сетка «2–1», ENCE (Польша) — FURIA (Бразилия).

Трансляция PGL Major Copenhagen 2024 на русском языке

Прямой эфир с мэйджора на русском можно бесплатно посмотреть на Twitch-канале или в плеере ниже. Сегодня проходят по два матча параллельно — второй стрим доступен по этой ссылке.

PGL Major Copenhagen 2024 — первый мэйджор в истории Counter-Strike 2 (до прошлой осени коллективы играли в предыдущую версию шутера — CS:GO). Призовой фонд составляет $ 1,25 млн.