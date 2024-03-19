В Lies of P сыграли 7 млн человек

Студия Neowiz объявила, что в хардкорный экшен Lies of P сыграли 7 млн человек. Разработчики также выложили специальный арт в честь этого и поблагодарили игроков за поддержку.

Фото: Neowiz

Lies of P представляет собой соулслайк, в котором нужно играть за Пиноккио из сказок Карло Коллоди. Вот только в Lies of P эта вселенная представляется другой — очень мрачной и суровой.

Lies of P получила тёплый приём от критиков и геймеров, а в конце игры разработчики дали понять, что уже работают над новым проектом.

Тайтл доступен на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Игра вышла в сентябре 2023 года.