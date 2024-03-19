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Композитор Ханс Циммер не планирует завершать карьеру

Композитор Ханс Циммер не планирует завершать карьеру
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В интервью изданию IndieWire известный композитор Ханс Циммер, работавший над «Тёмным рыцарем», «Дюной» и другими лентами, рассказал, что даже не думает о завершении своей карьеры.

Циммер признался, что иногда работа даётся очень тяжело из-за её объёма, однако он получает от неё удовольствие и не представляет для себя другую жизнь.

Шутите, что ли? Я играл всю свою жизнь. Почему я должен перестать это делать? Почему я должен перестать жить такой жизнью? Я имею в виду, на то, конечно, бывают веские причины, поскольку сразу как только я сажусь за стол и вижу чистую страницу, на которой я должен что-то написать, я такой: «О боже, я понятия не имею, как это сделать».

По словам композитора, даже если работа очень тяжёлая, ему нравится создавать абсолютно новую музыку для различных проектов, поскольку это для него интересно.

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