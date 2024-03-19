Сборы «Дюны 2» превысили $ 500 млн

По данным издания Box Office Mojo, кассовые сборы «Дюны 2» Дени Вильнёва превысили $ 500 млн. Мировая премьера ленты состоялась 1 марта, то есть такую кассу фильм смог собрать за 18 дней после выхода.

Напомним, бюджет ленты составил приблизительно $ 290 млн. Аналитики считают, что граница окупаемости для картины составляет как раз примерно $ 500 млн. Можно сказать, что фильм уже вышел на окупаемость.

Сюжет второй «Дюны» посвящён Полу Атрейдесу и его становлению среди местных жителей планеты Арракис. Немалая часть хронометража отведена персонажу Чани, которую играет Зендея. Сценарий основан на второй половине научно-фантастического романа Фрэнка Герберта «Дюна», вышедшего в 1965 году. Вильнёв планирует снять третью часть и закончить ей.