Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Онлайн-кинотеатры России выпустили за год в два раза больше оригинальных проектов

Онлайн-кинотеатры России выпустили за год в два раза больше оригинальных проектов
Комментарии

Газета «Известия» со ссылкой на отчёт аналитического агентства TelecomDaily сообщила, что российские онлайн-кинотеатры за 2023 год увеличили выпуск оригинальных фильмов и сериалов до 156, что почти вдвое больше, чем в 2022-м.

По итогам 2023 года видеосервисы наблюдали рост как прибыли, так и количества зрителей, однако основной причиной развития остаётся выпуск собственных проектов, рассказали участники рынка. Лидером по итогам года стал кинотеатр Start с 33 проектами. Второе место принадлежит KION, у которого вышло 27 оригинальных проектов, третье место забрал сервис Premier.

По данным абсолютного большинства пользователей, лучшим поставщиком оригинальных фильмов и сериалов стал Start, в тройке лидеров также Wink и «Кинопоиск».

Материалы по теме
«Герой наших снов» — один из лучших фильмов Николаса Кейджа
«Герой наших снов» — один из лучших фильмов Николаса Кейджа
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android