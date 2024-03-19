Сидни Суини отреагировала на людей, обсуждающих её тело и внешность

Сидни Суини недавно пообщалась с журналистом издания Variety и поговорила про кино, свои последние проекты и отношению к людям, которые очень любят обсуждать личную жизнь актрисы и её тело.

По словам Суини, она не может запретить людям обсуждать что-то, связанное с собой, поскольку не видит в этом никакого смысла.

Я вижу это и просто не могу позволить себе отреагировать. Я не знаю, как это объяснить — я всё ещё пытаюсь разобраться в этом сама. Люди чувствуют связь и свободу, потому что могут говорить обо мне так, как им хочется. Они думают, что я умерла как Сидни, и осталась только как актриса. У людей со мной такие странные отношения, которые я не могу контролировать или высказывать.

Суини — звезда сериала «Эйфория». Также она снялась в «Мадам Паутине» и шоу «Сплошной отстой!».