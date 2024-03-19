Режиссёр «Достать ножи» Райан Джонсон снимет с Warner Bros. два фильма
Издание Deadline сообщило, что Райан Джонсон, снявший фильмы «Достать ножи» и «Звёздные войны: Последние джедаи», будет сотрудничать с кинокомпанией Warner Bros. Ранее Джонсон и компания не сотрудничали.
Ранее постановщик работал с Lionsgate над кассовым хитом «Достать ножи», с Netflix над его продолжением «Стеклянная луковица» и с Disney над фильмом «Звёздные войны: Последние джедаи». Неясно, будет ли Джонсон режиссёром лент или просто выступит их продюсером.
Мы очень рады, что они стали нашими партнёрами.
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