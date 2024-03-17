От сериала «Бедные смеются, богатые плачут» невозможно оторваться: обзор первого сезона

«Бедные смеются, богатые плачут» — сериал-феномен. Он не продвигался в соцсетях, не рекламировался на билбордах и не обсуждался на популярных форумах. Неудивительно, что многие зрители даже не слышали о нём.

Но если вобьёте название в поисковик и оцените количество ежемесячных запросов, будете в шоке. Перед нами один из самых популярных российских сериалов вообще — разве что «Словом пацана» интересовались больше. Но чем именно новинка цепляет аудиторию? Всё просто: это что-то между «Санта-Барбарой» и успешными турецкими сериалами. Стыдно рассказывать, что смотришь их, но оторваться не можешь.

«Бедные смеются, богатые плачут»: информация о сериале

Название: «Бедные смеются, богатые плачут»

Режиссёры: Сергей Куваев, Наталия Вагонова, Анна Лобанова

Актёры: Полина Денисова, Михаил Сотников, Александр Самойленко, Алёна Хмельницкая и другие

Дата выхода: 12 февраля 2024 года

Жанр: мелодрама, драма

Страна: Россия

«Бедные смеются, богатые плачут»: где смотреть?

Все 16 эпизодов уже доступны в онлайн-кинотеатрах Okko и Premier.

Видео доступно на YouTube-канале «Онлайн-кинотеатр PREMIER». Права на видео принадлежат ТНТ.

Богатые и бедные страдают одинаково

Сюжет крутится вокруг роскошного особняка, где живёт олигарх. Однажды он собирает там всех детей и бывших жён, объявляя о серьёзной болезни. Вероятно, жить осталось полгода, и это время миллиардер хочет провести в кругу семьи. Проблема в том, что жёны с трудом уживаются под одной крышей и думают только о наследстве, а хозяин особняка на самом деле здоров и вынашивает хитрые планы.

Удивительно, но этой банальной арки достаточно, чтобы следить за сюжетом было интересно. Среди жён есть и роковые интриганки, и кроткие очаровашки — у всех свои проблемы, надежды и дети, которые вечно влезают в неприятности. Обслуга тоже относится к девушкам по-разному и с удовольствием вредит или помогает, порождая драматичные ситуации.

Миллиардер и его нынешняя жена Фото: ТНТ

Особенность в том, что подобных арок в сериале много. Одна героиня устраивается уборщицей, чтобы спрятаться от бандитов, бунтует против суровых порядков и крутит роман с сыном хозяина особняка. А водитель с военным прошлым нянчится с депрессивной дочкой миллиардера — всё ради денег на лечение больной мамы.

Добавьте сюда горничных, поваров и прочую обслугу, где у всех особая фишка, запоминающаяся внешность и специфические взгляды на жизнь. Их сюжеты напоминают реалити-шоу: под угрозой вылета персонажи пытаются справиться с требованиями и уладить одну неприятность за другой. То соседский кот погибнет по их вине, то управляющие превратят молодых людей в шпионов, то выбор между работой и человечностью заставит ломать голову. Любопытно, что персонал играют не актёры, а обычные люди — они даже в титрах подписаны настоящими именами.

Героиня не по своей воле попадает в беду Фото: ТНТ

Все герои занимаются абсолютной банальщиной: выясняют отношения, строят козни, решают стереотипные проблемы и беспрерывно сплетничают — всё это напоминает «Дом 2» и делает просмотр стыдным. Вот только сериал хочется выключить лишь на первом эпизоде — на втором он начинает интриговать, а на третьем окончательно увлекает. Всё благодаря обилию действующих лиц и их запоминающимся характерам.

При этом сценаристы умело поддерживают динамику: в одном эпизоде они могут развлечь зажигательными танцами главной героини, вставить десяток удачных шуток, подвести героев к вылету из особняка, удивить неожиданным поворотом, породить пару новых конфликтов. Вот почему в финале хочется сразу же включить следующую серию.

Тот самый обслуживающий персонал Фото: ТНТ

Актёров можно критиковать, но делать этого не хочется

Актёрская игра в сериале специфическая. Герои не толкают пламенные речи и редко выдают яркие эмоции — в основном просто ведут себя нормально. Поначалу такой подход кажется скучным, но со временем погружает в пафосную рутину. Дело в том, что персонажи реалистично разговаривают, адекватно себя ведут и кажутся людьми, которых легко встретить в обычной жизни.

Это касается не только обслуги с аркой в духе реалити, но и звёзд. Александр Самойленко снимался почти во многих российских хитах вроде «Холопа» и «Вызова», Анна Снаткина появлялась в «Фишере» и «Двух холмах», Сергей Васин кошмарил Лапенко в триллере «По-мужски». Все они тоже походят на реальных людей, а не на сценарные образы. Подобная приземлённость могла бы разрушить любой сериал, но в «Бедные смеются, богатые плачут» она работает.

Александр Самойленко в роли олигарха Фото: ТНТ

«Бедные смеются, богатые плачут»: стоит ли смотреть?

Каким бы нравственным и зрелым ни был человек, в нём всё равно живут примитивные потребности — сплетничать, смеяться над страдающими богачами, сопереживать обычным работягам. Именно эти потребности удовлетворяет сериал «Бедные смеются, богатые плачут». Поэтому его и интересно смотреть, несмотря на отсутствие художественной ценности.

Оценка «Бедные смеются, богатые плачут» — 7 из 10

Понравилось

Простой, но динамичный сюжет

Запоминающиеся персонажи

Много удачных шуток.

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