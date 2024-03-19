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Джейк Джилленхол с радостью бы сыграл Бэтмена в новой киновселенной DC

Джейк Джилленхол с радостью бы сыграл Бэтмена в новой киновселенной DC
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Актёр Джейк Джилленхол в интервью изданию Screen Rant рассказал, что с радостью бы воплотил образ Бэтмена в новой киновселенной DC, которой сейчас руководит Джеймс Ган.

По словам артиста, для него было бы честью сыграть Тёмного рыцаря. Более того, подобные роли актёр считает настоящей классикой.

О, ребята, это же классика. Да, конечно, это было бы для меня большой честью, хотя играть персонажа, которого уже показало так много людей, немного страшно.

Ранее Джилленхол прослушивался на роль Бэтмена для трилогии Кристофера Нолана «Тёмный рыцарь», но тогда было решено взять на главную роль Кристиана Бейла.

Первым фильмом в новой киновселенной DC станет «Супермен», главную роль в котором исполнит Дэвид Коренсвет.

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