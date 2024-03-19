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В Starfield вышел большой патч с улучшением фоторежима и различными правками игры

В Starfield вышел большой патч с улучшением фоторежима и различными правками игры
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Разработчики Starfield официально представили крупное обновление 1.10.31. Ранее его могли протестировать пользователи Steam.

Одним из главных изменений стал улучшенный фоторежим: теперь персонаж может изменять выражения лица по желанию игрока. Кроме того, миссия автоматически становится активной, если проложить к ней маршрут, а собирать ресурсы теперь можно с включённым сканером.

Фото: Bethesda

Помимо этого, Bethesda внесла сотни исправлений в самых разных аспектах игры — начиная от стиля и графики, заканчивая геймплеем и деталями интерфейса.

В феврале стало известно, что Starfield успела потерять большую часть своей аудитории в Steam. Сейчас в игру заходят примерно 10 тыс. человек каждый день, хотя чаще это число намного ниже.

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