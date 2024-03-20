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«Я хотела увидеть X-23 с мечом»: Шоураннер «Аколита» по «Звёздным войнам» — о Дафни Кин

Шоураннер сериала «Звёздные войны: Аколит» Лесли Хедленд дала интервью изданию Entertainment Weekly и рассказала про работу над проектом и актёров, снявшихся в нём.

По словам Хедленд, она поставила перед собой цель любой ценой получить в каст Дафни Кин, известную по роли Лоры или X-23 в «Логане». Лесли подчеркнула, что хотела увидеть Кин со световым мечом.

Я думала так: «Мы должны заполучить Дафни, и точка». Я просто хотела увидеть X-23 со световым мечом в руке. Это должно было как-нибудь произойти.

Трейлер шоу

Видео доступно на YouTube-канале Star Wars. Права на видео принадлежат Disney.

«Аколит» станет новым сериальным проектом по вселенной «Звёздных войн» для Disney. В первый сезон войдут восемь эпизодов.

Премьера шоу состоится 4 июня — в этот день выйдут сразу два эпизода.