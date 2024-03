God of War Ragnarok одержала победу в голосовании за лучшую игру PlayStation

Компания Sony провела опрос в своих соцсетях, посвящённый лучшей игре PlayStation за последние годы. В корпорации призвали голосовать за свои любимые проекты, среди которых были две части God of War, ремейк The Last of Us и ремастер The Last of Us 2, гонка Gran Turismo 7, исторический экшен Ghost of Tsushima и ещё 10 игр.

Интересно, что в финал голосования прошли обе части перезапуска God of War. Оригинальная игра 2018 года обошла на своём пути «Человека-паука», ремейк The Last of Us и Gran Turismo 7. Её сиквел, Ragnarok, преодолел сопротивление ремастера The Last of Us Part 2, Demon's Souls и Ghost of Tsushima.

Победу с небольшим преимуществом в итоге одержала God of War Ragnarok — игра набрала 52,4% от общих голосов. Интересно, что Bloodborne вообще не попала в список участников. Возможно, именно она бы пробралась в финальную стадию голосования.