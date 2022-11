God of War Ragnarok превзошла все ожидания и стала лучшим эксклюзивом PlayStation

Почти месяц назад вышла God of War Ragnarok — продолжение культовой серии и завершающая глава скандинавской саги древнего греха Кратоса. Я уже прошёл игру и с полной уверенностью заявляю, что это лучшая игра в истории Sony и обязательная покупка для всех фанатов PlayStation.

Новый Кратос лучше старых двух

События God of War Ragnarok продолжают историю игры 2018 года и стартуют в канун Рагнарёка. Кратос и Атрей уже несколько лет усиленно тренируются и готовятся к наступлению скандинавского конца света. Однажды в дом семейства прибывают Один вместе со своим сыном Тором и предлагают мирный договор.

Кратос, естественно, отказывается, после чего герои переживут невероятные приключения в течение нескольких десятков часов.

Дальнейшие события по степени накала и эпичности могут посоревноваться с лучшими моментами из оригинальной трилогии, однако в центре сюжета по-прежнему взаимоотношения отца и сына, которые стали куда теплее, чем в первой части.

Кратос теперь прислушивается к словам Атрея, с уважением относится к его вопросам и пожеланиям и даже доверяет ему! Некоторые сюжетные эпизоды между ними можно вносить в учебники по воспитанию детей — настолько они пронзительные и душевные.

Пронзительные диалоги и тихие эпизоды — сердце God of War Ragnarok Фото: Sony

В этот раз сценаристы уделили больше внимания и другим персонажам — гномам Синдри и Броку, а также Мимиру и Фрейе. У каждого из них найдутся свои скелеты в шкафу, которым может позавидовать даже Кратос. Поэтому побочные квесты в «Рагнарёке» ни в коем случае не следует пропускать — в них очень много историй как о ближайшем круге главных героев, так и о мире игры.

Кроме того, сторонние задания увлекательны и довольно разнообразны. И нет, как бы не хотелось самим разработчикам, это всё ещё не уровень «Ведьмака 3», но уже куда лучше первой части и многих «коллег по цеху».

Больше всего в «Рагнарёке» удивляет то, как грамотно разработчики подошли к антагонистам. Боги Асгарда — это не какие-то «злодеи», а самые обычные люди со своими проблемами. Один так вообще кажется невероятно интеллигентным и умным человеком, которого хочется слушать и слушать. В какой-то момент начинает казаться, что главные герои находятся совсем не на той стороне — настолько проникаешься идеями и красноречием Всеотца.

Знакомьтесь, это Рататоск — самый милый и интеллигентный персонаж в Ragnarok Фото: Sony

Но историю всё же есть за что пожурить. Некоторые сюжетные эпизоды в «Рагнарёке» кажутся излишне затянутыми и слишком долгими. В такие моменты у игрока отнимают возможность исследования локаций и запирают в строгих сюжетных рамках. Это не самый критичный недостаток, но темп всё же действительно сильно замедляется.

Закрепляя традиции серии

God of War Ragnarok не была бы отличной игрой, если бы не сочный геймплей. Фундамент боёвки практически не отличается от прошлой God of War: мы всё так же управляем тяжеловесным Кратосом, используем рунический топор и клинки Хаоса. Разработчики добавили новые способности для орудий, однако большинство приёмов перекочевали из прошлой части серии без каких-либо изменений.

И авторов трудно в этом винить, ведь боевая система всё ещё работает на отлично. Ключ к успеху — комбинировать специальные атаки и обычные удары, вовремя парируя и уворачиваясь от выпадов противника. Сражения с боссами здесь поставлены в лучших традициях серии: они брутальны, жестоки и по-настоящему осязаемы.

Авторы прислушались к критике прошлой игры и напичкали все девять миров самыми разнообразными врагами. Теперь герои сражаются не только с разноцветными троллями и эльфами, но и с ядовитыми созданиями, огромными волшебными крокодилами, сгустками энергии и многими другими видами противников.

Победа над особенно сильными монстрами приносит истинное удовольствие Фото: Sony

Помимо монстров, на локациях разбросан самый разнообразный лут: от рублёного серебра до целых сетов брони и элементов, увеличивающих максимальный запас здоровья и ярости. Сундуки с лучшими предметами придётся открывать с помощью смекалки: например, зажечь все огни клинками Хаоса или за отведённое время метнуть топор в три идола. Загадки в большинстве своём достаточно разнообразны и заставляют почесать голову — до тех пор, пока на помощь не приходят спутники.

Сразу после релиза многие геймеры начали жаловаться на то, что не успевают даже понять смысл той или иной головоломки, как вдруг Атрей или Мимир уже подсказывают способ её решения. И если бы подобную механику можно было отключить в настройках, то вопросов бы не было, однако такой возможности в игре нет. Понятно, что авторы хотели угодить как можно большему проценту игроков, но вместо этого испортили опыт многим геймерам.

Ещё одна проблема God of War Ragnarok — дизайн уровней. Сами по себе они очень разнообразные, яркие и запоминающиеся, однако их структура уж слишком проста. К сожалению, здесь в дело вступает PS4, для которой и создавалась игра. Разработчики учитывали все слабости консоли, поэтому многие локации в игре состоят из узких проходов, тесных переулков и отвесных стен, по которым Кратос очень медленно карабкается.

Подобные ухищрения привычны для прошлого поколения консолей, однако разработчики будто даже не стараются их маскировать. В той же The Last of Us Part 2 авторы из Naughty Dog создавали огромные локации, очень искусно пряча все ограничения PS4 и даже превращая их в полноценные механики. В этом плане студии Santa Monica есть чему поучиться у коллег.

В девяти мирах уж слишком много узких проходов Фото: Sony

Далеко не всем понравятся и элементы метроидвании, когда полностью исследовать локацию можно лишь спустя некоторое время после её первого посещения. На уровне могут быть непроходимые препятствия и любые другие недоступные ходы.

В God of War Ragnarok возвращение к прежним уровням отлично обставлено с точки зрения сюжета, однако вопрос «сюда мне пока нельзя, или я чего-то не понимаю?» постоянно преследует игрока. Впрочем, те самые болтливые напарники довольно быстро объясняют Кратосу, всё ли он делает правильно, так что проблема некритичная.

***

При всех немногочисленных недостатках God of War Ragnarok — замечательная игра и, пожалуй, лучший эксклюзив PlayStation на данный момент. Она по-настоящему завлекает, рассказывает действительно взрослую историю и безукоризненно работает. Просидеть 10 часов подряд в этой игре — раз плюнуть.

Кто бы мог подумать, что Кратос станет одним из самых проработанных героев во всей индустрии. Его эволюция в God of War Ragnarok — пример того, как нужно работать с персонажами, которые раньше не отличались какой-либо глубиной. Замечательный проект и крепкий претендент на лучшую игру года.

Понравилось

Отличное завершение скандинавской саги Кратоса и Атрея

Технологичная графика с чёткими текстурами и большой дальностью прорисовки

Живые диалоги и отсылки на прошлые части серии

Сочная боевая система

Большое разнообразие врагов и лута

Нетривиальные головоломки

Потрясающая музыка

Идеальная производительность и отсутствие багов

Не понравилось