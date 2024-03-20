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Вышел первый трейлер Marvel 1943: Rise of Hydra — игры о Капитане Америка и Чёрной пантере

19 марта вышел дебютный трейлер Marvel 1943: Rise of Hydra — игры о Капитане Америка и Чёрной пантере. За разработку проекта отвечает студия Skydance New Media, которую возглавляет сценаристка Uncharted Эми Хеннинг.

В ролике показали захваченный нацистскими войсками Париж и сражения супергероев с солдатами преступной организации «Гидра».

Видео доступно на YouTube-канале Marvel Entertainment. Права на видео принадлежат Marvel Entertainment.

Действия игры развернутся во время Второй мировой войны. Главных героев будет аж четверо — Капитан Америка, Чёрная пантера, солдат Гейб Джонс и шпион Нанали. При этом кооператива не будет, а сыграть за каждого из них предстоит в определённые, заранее предусмотренные моменты.

Релиз Marvel 1943: Rise of Hydra состоится в 2025 году. Точная дата пока не раскрывается.